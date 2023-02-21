Певица РФ Наташа Королева проинформировала о новом романе своего сына Архипа, уехавшего в Японию

На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики
В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной
Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры
Недавно бывший супруг Дарьи Мороз решил сменить свою деятельность. Константин Богомолов был успешным режиссером. Кроме того, он контролировал многие
6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила
Фигуристу Роману Костомарову врачи установили дренаж для выведения жидкости из левого легкого. Такая мера необходима из-за резко развивающегося
У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам
Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его
Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов,
Екатеринбуржцы пожаловались на то, что на железнодорожный вокзал им не удалось пронести хозяйственно-бытовые, а также небольшие туристические