Певица РФ Наташа Королева проинформировала о новом романе своего сына Архипа, уехавшего в Японию

Сын Наташи Королевой уехал в Японию. Его поездка в эту страну связана с учебной стажировкой. С детства Архип изучает японский язык и и увлекается востоковедением. Именно в данном направлении парень хочет развиваться и строить карьеру.

Журналистам певица рассказала, что регулярно поддерживает связь с наследником. Девушка Глушко Мелисса Волынкина не поехала за границу с возлюбленным. Стриптизерша терпеливо дожидается избранника в квартире, которую Королева подарила единственному сыну. В социальных сетях подруга Архипа регулярно отправляет любовные послания.

Фанаты Наташи считают, что Мелисса пришлась не по душе исполнительнице, поэтому она и отправила сына за границу одного, чтобы разлучить с подругой. Артистка ответила, что к командировке парень готовился давно, поскольку для него очень важна практика. На вопрос о том, нашел ли себе Архип новую девушку, Наташа ответила, что все может быть.