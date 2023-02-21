Шахназаров: Ахеджакова продолжила работать в театре «Современник» на ставке

Публицист Михаил Шахназаров в Ютуб-шоу «Абзац» решил прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг актрисы Лии Ахеджаковой. Ранее сообщалось, что театр «Современник» снял с репертуара последнюю постановку с участием Народной артистки.

По заявлению Шахназарова, из театра 84-летнюю артистку никто не увольнял. Просто постановку с ее участием решили закрыть. Лия Меджидовна продолжает работать на ставку. Это значит, что получает она деньги. Как отметил журналист, Ахеджакову безосновательно возвели в ранг легендарных актрис, сам он ее таковой не считает.

Ранее знаменитость рассказала, что руководство театра «Современник», в котором она работала полвека, убрало с афиш спектакль с ее участием. Ахеджакова призналась, что худруку поступили сотни писем с просьбами снять постановки с репертуара культурного учреждения. Хотя что на самом деле произошло, не ясно.