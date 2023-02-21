SHAMAN заявил, что будет заниматься творчеством и жить только в России

Певец Ярослав Дронов (выступает под псевдонимом SHAMAN) заявил о том, что он не представляет свою творческую деятельность и жизнь в целом за пределами России. Исполнитель запустил свой авторский проект в 2022 году и стремительно стал популярным.

«С ней моя судьба связана, о ней все мои мысли, здесь есть мое будущее, она меня вдохновляет на творчество. Тут родился, тут вырос, тут лягу», - сказал певец.

Также артист выразил мнение, что звезды, покинувшие территорию РФ, свой выбор сделали, и это их право.

«Они свой выбор сделали, я тоже сделал свой выбор, ведь я - русский», - заключил SHAMAN.

Напомним, не так давно в Мариуполе и Луганске состоялись концерты Дронова. После выступлений Ярослав восхитился героизмом и отвагой местных жителей.