Сибирячка первой в мире обнаружила орфографическую ошибку в настройках своего iPhone

Ошибка была допущена в слове «хранящимся». Действительное причастие, которое употребляется в дательном падеже, множественном числе написано через букву «е». В настройках iPhone следует открыть вкладку учетной записи — Apple ID, перейти в раздел «Пароль и безопасность», а после этого нажать «Цифровой наследник», «Назначить наследника». Во вкладке первый абзац описывает функцию — именно там была допущена ошибка.

Никто не знал и не замечал этого, в поисковике никто вопросы подобные не задавал, я первая в России, может быть, и в мире, кто заметил ошибку, — говорит сибирячка.

Ольга уже написала в службу поддержки Apple. К своему письму женщина приложила скриншот с правилами правописания причастий. Однако пока ответа нет. Ошибка была допущена в различных версиях iOS. Будет ли она исправлена в будущем обновлении — неясно.