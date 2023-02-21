Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще один инсульт

Ранее главный врач больницы «Коммунарка» Денис Проценко рассказал, почему состояние Костомарова так стремительно ухудшается. По словам специалиста, дело в бактериях, вызывающих стремительное некротическое поражение клеток в живых тканях.

На днях появилась информация, что большого отека мозга у олимпийского чемпиона нет. Обнаружен небольшой очаг забитых сосудов. Также сообщалось, что у фигуриста поражена четверть головного мозга и практически отказало одно легкое.