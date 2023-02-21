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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще один инсульт

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще один инсульт
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Фото из открытых источников

Состояние госпитализированного российского фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось. Сообщается, что у прославленного спортсмена развивается из-за сепсиса вторичный менингит.

Пока что врачи не могут справиться с заражением крови. Состояние Романа они называют нестабильным и крайне тяжелым. Фигурист подключен к аппарату ИВЛ, также его ввели в медикаментозный сон.

Ранее главный врач больницы «Коммунарка» Денис Проценко рассказал, почему состояние Костомарова так стремительно ухудшается. По словам специалиста, дело в бактериях, вызывающих стремительное некротическое поражение клеток в живых тканях.

На днях появилась информация, что большого отека мозга у олимпийского чемпиона нет. Обнаружен небольшой очаг забитых сосудов.  Также сообщалось, что у фигуриста поражена четверть головного мозга и практически отказало одно легкое.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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