Стало известно, кто из российских звезд выступит на митинг-концерте в «Лужниках» 22 февраля

Завтра, 22 февраля, в «Лужниках» состоится большой митинг-концерт. Участие в нем примет сам президент Владимир Путин. По словам достоверных источников, мероприятие станет «продолжением послания президента РФ Федеральному собранию».

На концерте ожидают 200 тысяч человек. В соцсетях опубликованы имена звезд, которые выйдут в среду на сцену: это Олег Газманов, Николай Расторгуев, Николай Басков, певец SHAMAN.

В других объявлениях о концерте список звезд больше. Упоминается Глеб Матвейчук, Григорий Лепс, Александр Ф. Скляр, Дмитрий Харатьян, Виктория Дайнеко, Группа «После Zавтра», Владимир Машков, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Полина Гагарина, Дима Билан, Тимати, группа «Руки Вверх», Наталья Подольская.