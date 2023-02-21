Татьяна Брухунова пожаловалась на плохое здоровье

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась поклонникам в социальной сети на плохое здоровье. Директор театра эстрадных миниатюр разместила фото градусника с пониженной температурой 34.9.

"Февраль из меня высосал все соки,", - посетовала женщина.

По всей видимости, возлюбленная Евгения Вагановича вымотала организм, а теперь ей нужно немного времени на восстановление. К тому же, недавно Бруханова призналась, что она где-то с 3-х лет страдает одним хроническим заболеванием — аллергией, которую вылечить невозможно, но можно купировать ее симптомы.

Сейчас Татьяна все свободное время тратит на воспитание сына Вагана. Даже несмотря на это, она не забывает про светскую жизнь.