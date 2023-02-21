45-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова две недели назад родила дочь Анну. Сейчас звездная мама и ее ребенок чувствуют себя прекрасно и находятся дома.

Артистка всегда активно делится в социальных сетях радостями материнства. Ольга много рассказывает поклонникам о новорожденной дочурке. На днях Орлова впервые выложила новый снимок наследницы после купания. На снимке счастливая мама держит на руках дочку. Лицо крохи прикрыла смайликом, поскольку намерена показать его лишь после крещения, которое запланировано на апрель.

Стоит сказать, что бывшая солистка «Блестящих» регулярно сталкивается с критикой. Есть подписчики, которые обвинили ведущую в фальшивых родах. Но светская львица к хейту привыкла, поэтому всегда с юмором относится к подобным комментариям.