«Ты предпочел мне скунса»: Рудковская прилюдно отчитала Воробьева за вылет из шоу «Маска»

Яна Рудковская на днях вылетела из популярного шоу "Маска". Накануне она появилась на празднике продюсера Марины Ермошкиной. Звезда обнаружила, что гостей вечера развлекает Алексей Воробьев.

Яна не сдержалась и взяла микрофон. С артистом у нее свои счеты.

Как думаете, кто из «Маски» меня убрал? Валерия и Киркоров были за меня. Решающий голос был Алексея.

Исполнитель от напора продюсера растерялся.

Неправда, я третьим был! – ответил Воробьев.

Нет, правда. Какая разница, каким был. Ты был против, предпочел скунса веселому лисенку! – возмутилась Рудковская.

Через несколько минут жена Евгения Плющенко заявила, что она мечтала вылететь из шоу, поскольку костюм Лисенка, оказался ей жутко неудобным.