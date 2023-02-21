Уезжавшая из России Рената Литвинова прибыла в Санкт-Петербург

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которая вскоре после начала СВО приняла решение покинуть Россию и обосноваться в Париже, в своем Телеграм-канале 19 февраля опубликовала два новых видеоролика.

На одном из видео звезда едет в машине, судя дорожным указателям, в Россию из Финляндии. Сопровождается ролик комментарием:

«Еду на День Рождения к маме. 85 лет. Дорога через Питер».

Второе видео было размещено Литвиновой уже в Санкт-Петербурге, в отеле в центре города.

«Добравшись до отеля, я оказалась в своем новом фильме. Только он о чём?», - пишет Рената.

Артистку в Петербурге ждали в марте 2022 года. Знаменитая актриса должна была принять участие в гастролях МХТ им. Чехова. Но спектакль заменили, а худрук театра Константин Хабенский тогда ссылался на болезнь знаменитости.