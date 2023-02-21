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В Екатеринбурге продают блины с сусальным золотом и черной икрой за 5 000 рублей

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В Екатеринбурге продают блины с сусальным золотом и черной икрой за 5 000 рублей
В России
Фото из открытых источников

С начала недели вся страна уплетает блины. Если вам не хочется или некогда их готовить, полакомить масленичными блюдами можно в кафе и ресторанах Екатеринбурга.

Стоит отметить, что в этом году шеф-повара города придумали невероятное количество разных вариантов блинов и блюд с ними. Удивляют ярко-розовыми блинами с вишней, апельсиновым соусом и мороженым, лососем и белыми грибами, с кижучем и укропным кремом, рулетиками с косулей, кроликом, гречневыми или шпинатными блинами с красной икрой и даже дорогим блином с черной икрой и сусальным золотом.

Бар «Огонек», котрый находится в Екатеринбурге, похоже, решил шикануть на Масленице. В меню заведения появились роскошные блины за 4999 рублей за  одну порцию. Почему дорого? В составе горсть черной икры и сусальное золото. Вот пока неизвестно, много ли посетителй захотят заказать это блюдо.



 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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