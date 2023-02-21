В «Москве» состоялась торжественная премьера исторического кинофильма Николая Лебедева «Нюрнберг»

В столичном кинотеатре "Москва" в минувший понедельник, 20 февраля, состоялась торжественная премьера исторического кинофильма Николая Лебедева «Нюрнберг».

Как стало известно, на премьере было многолюдно. Оценить новую российскую драму о суде над немецкими нацистами пришли как представители творческой интеллигенции, так и представители властей. На красной дорожке заметили депутата Госдумы Александра Хинштейна и главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Перед началом показа ленты поп-певец Филипп Киркоров исполнил для всех присутствующих новую песню. На премьере фильм представили кионрежиссер Николай Лебедев, актер Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Сергей Кемпо, Алексей Бардуков и многие другие.

"Нюрнберг" был снят при поддержке Минкультуры, Российского исторического общества, Министерства по туризму и культуре Калининградской области, а также Фонда Печерского. В широкий прокат эта картина выйдет уже 2 марта.