Yandex.RTB

Виталий Милонов призвал лишить лидера рок-группы РФ «ДДТ» Юрия Шевчука всех концертов в России

Image 16+
Виталий Милонов призвал лишить лидера рок-группы РФ «ДДТ» Юрия Шевчука всех концертов в России
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская рок-группа ДДТ вместе с бессменным фронтменом Юрием Шевчуком нужно лишить возможности выступать по городам страны. Такое заявление прозвучало от народного избранника Государственной Думы Виталия Милонова.

Депутат выступил с обращением после просмотра нового видеоклипа музыканта под названием «Родина, вернись домой». Как утверждает политик, последние нескольких лет положение артиста «резко испортилось». Виталий вспомнил, как Шевчук выступал ранее. Юрий давал концерты в Чечне, всячески поддерживал ВС Российской Федерации. Но сейчас он занимает «провласовскую позицию и не живет жизнью страны».

«Нам помогать нужно тем и поддерживать нужно тех, кто занимает иную позицию, везде давать места для самовыражения. А таким, как Шевчук, нужно запрещать выступления, в том числе закрытых корпоративах», — заявил Милонов.

Напомним, что в воскресенье лидер ДДТ выложил на Youtube клип на трек «Родина, вернись домой». В композиции он поет о темных веках, которые охватили его страну.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Певица РФ Наташа Королева проинформировала о новом романе своего сына Архипа, уехавшего в Японию

Сегодня, 20:33

Юлия Проскурякова опровергла слухи о расставании с Игорем Николаевым своим признанием в любви

Сегодня, 20:24

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после пяти месяцев лечения в столичной онкологической клинике

Сегодня, 20:18

Виталий Милонов призвал лишить лидера рок-группы РФ «ДДТ» Юрия Шевчука всех концертов в России

Сегодня, 20:10

Команда Ивана Урганта приступила к съемкам 2-го сезона телешоу «Фантастика»

Сегодня, 20:04

Леонид Ярмольник вернулся в Россию и посетил спектакль мужа Ксении Собчак в Москве

Сегодня, 19:21

Шахназаров: Ахеджакова продолжила работать в театре «Современник» на ставке

Сегодня, 19:14

Шоу «Голос» с новыми правилами для звездных наставников стартует 3 марта на Первом канале

Сегодня, 19:08

Татьяна Брухунова пожаловалась на плохое здоровье

Сегодня, 12:57

Стало известно, кто из российских звезд выступит на митинг-концерте в «Лужниках» 22 февраля

Сегодня, 12:43

«Дмитрия Назарова заменит Охлобыстин, а Лию Ахеджакову — Машков»: звезда «Кухни» нашел замену уволенным актерам

Сегодня, 12:28

МК: Филипп Киркоров не подтвердил, что он носит парик

Сегодня, 12:22

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова подвергла критике кинофильм «Чебурашка»

Сегодня, 10:39

Маргарита Симоньян: «До СВО шоумен Галкин оскорблял мою семью много раз. Тигран безумно переживал»

Сегодня, 09:55

Телеведущая и певица Ольга Орлова впервые показала фото новорожденной дочери Анны после купания

Сегодня, 09:45

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще один инсульт

Сегодня, 09:37

SHAMAN заявил, что будет заниматься творчеством и жить только в России

Сегодня, 09:25

Сибирячка первой в мире обнаружила орфографическую ошибку в настройках своего iPhone

Сегодня, 09:16

Эстрадный певец РФ Филипп Киркоров рассказал в телешоу «Маска» о романе с Яной Рудковской

Сегодня, 08:54

Уезжавшая из России Рената Литвинова прибыла в Санкт-Петербург

Сегодня, 08:45

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё
  • 19-02-2023, 09:46

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё

На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии
  • 19-02-2023, 16:38

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии

В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной

Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга
  • Сегодня, 08:33

Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры

Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом
  • 19-02-2023, 19:17

Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом

Недавно бывший супруг Дарьи Мороз решил сменить свою деятельность. Константин Богомолов был успешным режиссером. Кроме того, он контролировал многие

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга
  • 19-02-2023, 18:01

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга

6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила

Фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого
  • 19-02-2023, 18:44

Фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого

Фигуристу Роману Костомарову врачи установили дренаж для выведения жидкости из левого легкого. Такая мера необходима из-за резко развивающегося

Новости партнеров
Новости партнеров
Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова
  • Вчера, 17:26

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили
  • 19-02-2023, 11:11

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов
  • 19-02-2023, 18:37

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов,

Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет проносить на железнодорожный вокзал туристические ножи
  • 19-02-2023, 20:52

Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет проносить на железнодорожный вокзал туристические ножи

Екатеринбуржцы пожаловались на то, что на железнодорожный вокзал им не удалось пронести хозяйственно-бытовые, а также небольшие туристические