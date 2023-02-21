Виталий Милонов призвал лишить лидера рок-группы РФ «ДДТ» Юрия Шевчука всех концертов в России

Российская рок-группа ДДТ вместе с бессменным фронтменом Юрием Шевчуком нужно лишить возможности выступать по городам страны. Такое заявление прозвучало от народного избранника Государственной Думы Виталия Милонова.

Депутат выступил с обращением после просмотра нового видеоклипа музыканта под названием «Родина, вернись домой». Как утверждает политик, последние нескольких лет положение артиста «резко испортилось». Виталий вспомнил, как Шевчук выступал ранее. Юрий давал концерты в Чечне, всячески поддерживал ВС Российской Федерации. Но сейчас он занимает «провласовскую позицию и не живет жизнью страны».

«Нам помогать нужно тем и поддерживать нужно тех, кто занимает иную позицию, везде давать места для самовыражения. А таким, как Шевчук, нужно запрещать выступления, в том числе закрытых корпоративах», — заявил Милонов.

Напомним, что в воскресенье лидер ДДТ выложил на Youtube клип на трек «Родина, вернись домой». В композиции он поет о темных веках, которые охватили его страну.