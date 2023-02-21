Yandex.RTB

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова подвергла критике кинофильм «Чебурашка»

Image 16+
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова подвергла критике кинофильм «Чебурашка»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская артистка театра и кино Дарья Мельникова, которая получила популярность благодаря участию в сериале «Папины дочки», оценила новый фильм «Чебурашка». По мнению акстриы, российская картина получилась очень скучной.

Как подчеркнула Дарья, она не намерена критиковать «Чебурашку». Но  при этомпризналась, что не любит, когда в картине «все ладненькое и сладенькое».

«Ме было тупо очень скучно», — написала Мельникова в Телеграм -канале.

При этом актриса выделила один плюс этой картины. По ее словам, сцена с запуском на ракете была весьма волнительной:

«Почти так сильно, как полет Юли Пересильд. Хорошо, что обошлось в обоих случаях».

Следует напомнить, что премьера семейной отечественной кинокомедии состоялась 1 января 2023 года. Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко. Фильм побил рекорд в прокате, сумев собрать аж более шести миллиардов рублей.

Замысел ленты у  ее создателей появился еще в 2020 году. Но работа над новым проектом началась лишь в начале 2021 года.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова подвергла критике кинофильм «Чебурашка»

Сегодня, 10:39

Маргарита Симоньян: «До СВО шоумен Галкин оскорблял мою семью много раз. Тигран безумно переживал»

Сегодня, 09:55

Телеведущая и певица Ольга Орлова впервые показала фото новорожденной дочери Анны после купания

Сегодня, 09:45

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще один инсульт

Сегодня, 09:37

SHAMAN заявил, что будет заниматься творчеством и жить только в России

Сегодня, 09:25

Сибирячка первой в мире обнаружила орфографическую ошибку в настройках своего iPhone

Сегодня, 09:16

Эстрадный певец РФ Филипп Киркоров рассказал в телешоу «Маска» о романе с Яной Рудковской

Сегодня, 08:54

Уезжавшая из России Рената Литвинова прибыла в Санкт-Петербург

Сегодня, 08:45

Фильмы и сериалы Disney исчезнут из российского онлайн-кинотеатра IVI в конце февраля

Сегодня, 08:33

Карен Шахназаров с большим сомнением относится к термину «патриотическое кино»

Сегодня, 08:26

В «Москве» состоялась торжественная премьера исторического кинофильма Николая Лебедева «Нюрнберг»

Сегодня, 08:21

Могила Людмилы Зыкиной на Новодевичьем пришла в упадок: близких прогоняют с кладбища

Вчера, 19:22

Участница «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова назвала причины ухода Игоря Николаева от своей жены

Вчера, 19:14

Певица Анна Калашникова выступила в госпитале перед ранеными бойцами ВС РФ

Вчера, 19:05

Юрий Антонов назвал сомнительной версию о виновности врачей в трагедии фигуриста Костомарова

Вчера, 18:51

Иван Ургант анонсировал возвращение передачи «Вечерний Ургант» в эфир

Вчера, 18:38

Телеведущая и певица Ольга Бузова опровергла слухи о беременности

Вчера, 18:34

Наташа Королева трогательно поздравила своего сына Архипа с днем рождения

Вчера, 18:30

Орбакайте анонсировала выход продолжения кинокомедии «Любовь-Морковь» с ее участием

Вчера, 18:18

Создатели «Вампиров средней полосы» сообщили, что произойдет в 3-м сезоне мистического сериала

Вчера, 18:15

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет
  • 18-02-2023, 18:34

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё
  • 19-02-2023, 09:46

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё

На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии
  • 19-02-2023, 16:38

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии

В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной

StarHit: Стас Михайлов заявил, что артистам в РФ тяжело зарабатывать деньги
  • Вчера, 08:44

StarHit: Стас Михайлов заявил, что артистам в РФ тяжело зарабатывать деньги

Российский эстрадный исполнитель Стас Михайлов на записи телешоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» поведал о доходах российских артистов. Как

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга
  • 19-02-2023, 18:01

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга

6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила

CTnews: Любимой женщине Джона Леннона Йоко Оно исполнилось 90 лет
  • 19-02-2023, 09:35

CTnews: Любимой женщине Джона Леннона Йоко Оно исполнилось 90 лет

18 февраля Йоко Оно исполнилось 90 лет. Мировому обществу японская художница известна как вдова музыканта Джона Леннона. В молодости она была

Новости партнеров
Новости партнеров
В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей
  • 19-02-2023, 19:43

В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей

Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова
  • Вчера, 17:26

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни
  • 18-02-2023, 18:21

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни

В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили
  • 19-02-2023, 11:11

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его