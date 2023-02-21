Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова подвергла критике кинофильм «Чебурашка»

При этом актриса выделила один плюс этой картины. По ее словам, сцена с запуском на ракете была весьма волнительной:

«Почти так сильно, как полет Юли Пересильд. Хорошо, что обошлось в обоих случаях».

Следует напомнить, что премьера семейной отечественной кинокомедии состоялась 1 января 2023 года. Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко. Фильм побил рекорд в прокате, сумев собрать аж более шести миллиардов рублей.