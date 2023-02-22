45-летний актер Алексей Панин сообщил, что готов навсегда отказаться от гражданства России

Алексей Панин последние несколько лет проживает в Испании. Актер регулярно и в резкой форме критикует СВО. Также он заявил, что готов отказаться от госпремии России. Более того, подчеркнул, что хочет избавиться от паспорта РФ.

По словам скандального артиста, он действительно готов это сделать в том случае, если получит гражданство другой страны.

От госпремии, мне пофигу. Понятия не имею, где валяется диплом, подписанный Путиным, понятия не имею, где валяется эта позолоченная медалька лауреата Государственной премии.

Отметим, что эти награды Алексей получил еще в 2003 году за роль в фильме «Звезда». Как сообщил Панин, наличие вышеуказанных документов никак не влияет на его жизнь. Также звезда «Солдат» добавил, что прямо сейчас может выбросить их «на помойку».

К слову, осенью минувшего года Владимир Соловьев потребовал лишить Алексея Панина российского гражданства. По мнению телеведущего, он на это заслужил после многочисленных негативных высказываний в сторону россиянах и их властей.