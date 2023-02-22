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Песков рассказал о ситуации с горячей линией между РФ и США

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Песков рассказал о ситуации с горячей линией между РФ и США
В Мире
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Песков сделал заявление по вопросу использования горячей линии связи между политическими руководителями Российской Федерации и США. Он подчеркнул, что Путин и Байден не связывались для переговоров по этой линии.

Песков напомнил, что эта горячая линия была проведена после карибского кризиса 1962 года и была запущена в 1963 году. Пресс-секретарь отметил, что эта линия по-прежнему в рабочем состоянии и при складывании определенных ситуаций политические руководители Российской Федерации и США могут созвониться по ней. Но пока, указал Певков, Путин и Байден не пользовались этой линией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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