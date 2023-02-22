70-летний певец Аркадий Укупник рассказал, что примадонна Алла Пугачева придумала его образ

Алла Пугачева придумала образ артисту Аркадию Укупнику. Однако еще в начале музыкальной карьеры поставила его на место. Об этом сам певец рассказал МК.

Когда-то Примадонна решила снять видеоклип на хит «Талисман», Укупника пригласили на съемки. Пугачева сидела за экраном, а артист захотел вставить свои пять копеек. В ответ он услышал: «Мальчик, тебя слишком много».

Позже Алла Борисовна пригласила Аркадия в свои «Рождественские встречи». Тогда придумала артисту образ с кудрями.

«Когда меня пригласила Алла с «Фиестой» в «Рождественские встречи», посмотрела и сказала: «Нужно кудри». Послала к своему стилисту», - вспомнил исполнитель.

А вот очки не Примадонна придумала. Этот аксессуар дал ему Александр Толмацкий.

«Однажды очки поломались. Я оторвал эти накладные штуки и надел их на «Рождественские встречи». Так возник законченный образ», - добавил артист.