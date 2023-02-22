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Абсолютно ненормальная ситуация: военный эксперт Простаков о нехватке боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

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Абсолютно ненормальная ситуация: военный эксперт Простаков о нехватке боеприпасов у ЧВК «Вагнер»
Военные новости
Фото из открытых источников

Нельзя ослаблять снабжение самой боеспособной группировки, которая работает на «горячем» участке фронта, заявил военный эксперт Сергей Простаков, комментируя нехватку снарядов в ЧВК «Вагнер». 

В последние дни в Сети широко обсуждается критическая ситуация с поставками боеприпасов для ЧВК «Вагнер». Ранее артиллеристы подразделения обратились к Минобороны РФ с просьбой предоставить крупнокалиберные снаряды для танков, гаубиц и пулеметов. По словам бизнесмена Евгений Пригожина, которого называют создателем «Оркестра», «вагнеровцы» сейчас недополучают около 80% необходимых боеприпасов. 

Военный эксперт Сергей Простаков призвал оставить личные обиды и объединить усилия ради достижения общей цели. Он уверен, что ограничение «вагнеровцев» в боеприпасах является саботажем. 

«Ситуация со снабжением ЧВК «Вагнер» является абсолютно ненормальной. Даже если произошла «уравниловка» в поставках вооружения с другими подразделениями, о которой писал Александр «Скиф» Ходаковский. Нельзя ослаблять снабжение самой боеспособной и достигшей наибольших результатов за последнее время группировки в самый ответственный момент. А если имеет место некая месть или даже сознательный саботаж, то это тем более причина разобраться в ситуации, наносящей огромный ущерб российским интересам. Формальности, личные обиды и жажда обогащения должны уйти из жизни армии, если государство желает победить. В противном случае речь пойдет о самом существовании России», — заявил эксперт. 

По словам Пригожина, сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» не получают даже саперные лопатки. Он напомнил, что из-за нехватки снарядов гибнет в два раза больше бойцов подразделения. Ранее депутат ЛДПР Василий Власов направил запрос с призывом разобраться в причинах ограничения поставок боеприпасов для «музыкантов».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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