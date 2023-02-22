Актер Панин заявил, что в Испании начнут снимать фильм с участием «несогласных с Путиным» артистов

Режиссер Роман Качанов снимет кинофильм с участием артистов, «несогласных с Путиным». Об этом сегодня рассказал Алексей Панин. Актер при этом не исключил, что в картину пригласят рэпера Ивана Дремина (признан иноагентом), более известного как Face.

По словам Панина, в Испании, где он проживает, не может появляться на экранах, поскольку в стране не производят русскоязычные ленты.

В Испанию приехал Качанов, мы сейчас будем с ним снимать полный метр. Вероятно, в нем снимется Face, также будут несогласные с Путиным люди, которые покинули Россию. Никто не жалуется и не плачет. Жизнь немного поменялась. С апреля начинаются гастроли в Швеции, Израиле, Прибалтике. Все в нормальном режиме, просто масштабы поменялись, — заявил Алексей.

Он добавил, что в ближайшие годы в РФ не планирует работать. Также актер опроверг слухи о «бедственном» положении в Испании.