Актриса Лия Ахеджакова призналась, что пока не сможет уехать из России в США

В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной
Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры
Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом
Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом всех времен, даже обогнав «Титаник». Мировые сборы картины
Филипп Киркоров удивил фанатов своим неожиданным признанием. Артист откровенно рассказал о романе с Яной Рудковской. Король российской эстрады
6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила
Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов,
С начала недели вся страна уплетает блины. Если вам не хочется или некогда их готовить, полакомить масленичными блюдами можно в кафе и ресторанах
Екатеринбуржцы пожаловались на то, что на железнодорожный вокзал им не удалось пронести хозяйственно-бытовые, а также небольшие туристические
В поисках "русского следа" польские власти наткнулись на "древний страх". Об этом сообщила журналистка Наиля Аскер-заде. В МИД Польши назвали решение