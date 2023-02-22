Актриса Лия Ахеджакова призналась, что пока не сможет уехать из России в США

В начале февраля появилась новость о том, что популярная актриса Лия Ахеджакова осталась в театре "Современник" без ролей. В нем пожилая артистка, которой исполнилось 84 года, прослужила более полувека.

Как призналась сама Ахеджакова, ей неоднократно предлагали уехать из РФ в Америку, однако она отказалась. Ахеджакова не знает, чем будет заниматься, продолжит ли свою карьеру.

"Эмигрировать я пока что не могу. Дима Крымов предложил приехать к нему в США, где поставит спектакль для меня. Однако у меня сил нет на это, возраст уже не тот", - сказала артистка.

При этом Лия Меджидовна смирилась с тем, что произошло.

"Все уже кончено, это очевидно", — со слезами добавила актриса.

Напомним, что Народную артистку отстранили от последней постановки "Современнике" после многочисленных жалоб зрителей. Они возмущены ее антироссийской позицией. Самих писем, которые могут подтвердить слова руководства театра, Ахеджакова не видела.