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Алексей Панин похвалил Максима Галкина и Аллу Пугачеву за эмиграцию из РФ

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Алексей Панин похвалил Максима Галкина и Аллу Пугачеву за эмиграцию из РФ
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Фото из открытых источников

Скандально известный актер Алексей Панин похвалил Аллу Пугачеву и ее мужа, стендап-комика Максима Галкина (в России признан иноагентом) за эмиграцию из РФ. Как отметил артист, звездная семья «не захотела молчать и открыто заявила о своей гражданской позиции» касательно СВО.

Конечно же, Пугачева и Галкин молодцы, что уехали! Не стали молчать, а открыто о своей позиции заявили. Молодцы все, кто уехал, кто не промолчал, — сказал звезда «Жмурок».

Актер также добавил, что он вскоре вместе с кинорежиссером Романом Качановым начнут снимать картину с участием артистов, «несогласных с Владимиром Путиным». Он не исключил, что в фильм пригласят рэпера Ивана Дремина (Face). Алексей добавил, что в Испании, где он живет, пока нет возможности появляться на экране, поскольку в стране не снимают русскоязычные картины.

Панин выразил готовность выбросить диплом Госпремии РФ и «медальку», которые получил в 2003 году за работу в «Звезде». Артист также может отказаться от российского гражданства, когда получит паспорт иной страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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