Бероев обвинил Хаматову в нанесении серьезного вреда всей системе благотворительности в России

Руководитель фонда «Я есть!» Егор Бероев сделал заявление, что своим бегством из России в Латвию Чулпан Хаматова нанесла серьезный вред благотворительной системе в стране. Российский аткер отметил, что успел лично столкнуться с тем, как филантропы перестали помогать финансами всем нуждающимся. Из-за этого фонды испытывают проблемы.

Чулпан, отметим, являлась учредительницей популярного благотворительного фонда «Подари жизнь». Но из-за несогласия с политикой страны артистка сбежала за рубеж, оставив на произвол судьбы детище.

Акриса не просто уехала из России, а стала делать антироссийские заявления, что привело к ущербу во всей благотворительной системе страны. Бероев пожаловался, что бизнес и меценаты теперь не доверяют благотворительным фондам. Именно они преимущественно финансировали организации.

Актер добавил, что Хаматова может быть несознательно нанесла вред. Она не могла предвидеть последствия, поэтому наказывать ее или вешать клеймо не стоит.