Что нужно знать о сериале «Папины дочки», который возвращается на российские экраны

Сериал «Папины дочки», который рассказывает о семействе Васнецовых, возвращается на экраны. Появились подробности, что будет ждать зрителей в продолжении ситкома.

В предварительном сезоне рассказывалось о семействе Васнецовых, закончился он хэппи-эндом. Брошенный глава семейства сошелся со своей супругой, все его дочери нашла место в жизни. В продолжении создатели сериала решили не отказываться от «канона». История повторится, от главного героя Веника сбежит Даша, оставив ему четверых дочерей. Помогать мужчине в воспитании детей буде вся семья Васнецовых.

В «Папиных дочках» появятся не только старые, но и новые персонажи. Вернется почти весь актерский состав, за исключением Дарьи Мельниковой, сыгравшей Женю, и Даши, которую играла Анастасия Сиваева. Не ожидают появления Михаила Казакова. Он получил серьезную травму и сейчас передвигается при помощи инвалидной коляски.