Григорий Лепс представил патриотическую песню «Родина-мать» на митинг-концерте в московских Лужниках

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс представил новую песню, которая носит название "Родина-мать".

Премьера трека состоялась сегодня на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества", который проходил в "Лужниках".

Музыку к песне написал Макс Фадеев, а слова композиции принадлежат Александру Розенбауму и Наталье Касимцевой.

Также на концерте выступили Александр Ф. Скляр, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Кирилл Кузнецов, которые спели легендарную композицию Виктора Цоя "Группа крови". Помимо того на мероприятии порадовали выступлением группы «После Zавтра», «Пятеро», SHAMAN, Олег Газманов и многие другие.

Также на митинге появился президент РФ Владимир Путин. На территории комплекса была развернута полевая кухня.

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