Эстрадная 42-летняя певица Слава заявила, что хочет назвать своего будущего внука Михаилом

Уже совсем скоро популярная эстрадная исполнительница Анастасия Сланевская (известная как певица Слава) впервые станет бабушкой. Старшая дочь 42-летней звезды ждет ребенка.

Сегодня артистка решила своим поклонникам рассказать, какое имя хочет дать своему внуку. Певица не уточнила, как на такое предложение отреагировали молодые родители.

"Очень хочу, чтобы это был Михаил. Зятя моего зовут Андрей, если он будет Михаил Андреевич, мне кажется, звучит весомо, очень значительно. Он у меня Миша. Ребята сами придумают имена,", - отметила артистка.

О своей беременности Саша Морозова узнала во время отдыха в Турции. Слава в то время была в гастрольном туре. Молодожены живут в небольшой квартире. Рожать наследница вокалистки будет в московской частной клинике, где наблюдается с самого рождения.