Ксения Собчак увезла своего сына Платона и дочь Константина Богомолова из РФ в ОАЭ

Ксения Собчак вновь покинула Россию. На этот раз за границу светская львица улетела в ОАЭ вместе со своим семейством. Вместе с ведущей за рубеж отправились ее супруг-режиссер Константин Богомолов, шестилетний сын Платон, а также 12-летняя падчерица Анна.

По словам журанлистки, на отдых они отправились ради детей, у которых как-раз начались каникулы. Также Ксения сообщила, что в течении недели они будут жить на роскошной вилле Malakiya Villas в самом дорогом отеле Дубая.

«Дети счастливые! Мы тоже. Другое ощущение, чем жить в номере. Буду рассказывать о своих впечатлениях и детских каникулах!» — написала Собчак в социальной сети.

Теледива опубликовала видеоролик, на котором запечатлена вилла с бассейном. Попали в кадр дети Собчак и Богомолова, которые лежали в гостинице на полу. В доме есть несколько спален, несколько ванных комнат, гардеробных, гостиная с большим столом, мягкой мебелью.