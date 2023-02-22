Людмила Поргина рассказала об обстоятельствах смерти звезды театра «Ленком» Бориса Чунаева

Сегодня стало известно о кончине актера театра «Ленком» Бориса Чунаева. О смерти 85-летнего артиста рассказали в культурном учреждении, не уточнив причину ухода. Подробности смерти сообщила Людмила Поргина.

Вдова Караченцова сказала, что в последнее время актер переживал трудные времена. Он перенес два инсульта, после второго парализовало левую часть тела. Также у Чунаева диагностировали короновирус.

«Его госпитализировали. Там врачи решили, что у Бори коронавирус, приняли решение перевезти его в другую больницу. Не понимаю, зачем это делать. Умирающего пациента переводить в иную клинику. Там он скончался».

Поргина добавила, что смерть Бориса Николаевича – большая потеря. Пока что неизвестно, где пройдет прощание и где будет захоронен Чунаев. Возможно, на Троекуровском кладбище.