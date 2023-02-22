Актриса театра и кино Мария Миронова заступилась за уволенную из "Современника" 84-летнюю Народную артистку Лию Ахеджакову. Дочь Андрея Миронова поддержала свою старшую коллегу по цеху. Соответственно, некоторым россиянам пришлись слова знаменитости не по душе. Сама актриса подверглась жесткой критике со стороны публики.

Каждое слово Марии теперь принимается общественностью в штыки. Миронова призвала людей быть немного добрее, а в ответ получила только море гневных сообщений.