МК: Художник Никас Сафронов раскритиковал макет памятника российской актрисе Инне Чуриковой

Не секрет, что вокруг памятника Инне Чуриковой разгорелись споры. Многие недовольны увиденным. Никас Сафронов тоже не в восторге от памятника покойней звезде. Об этом пишет МК.

Как признался Никас, он прекрасно знает работы скульптора, занимающегося монументом покойной артистки. Но образ, в котором он актрису представил, совершенно ей не соответствует.

"Ее нужно увековечить в образе Жанны д'Арк, поскольку это была наилучшая ее роль. Все, что вижу в данном варианте - это от лукавого", - заявил Сафронов.

Художник добавил, что у такой великой актрисы, которой и была Чурикова, памятник должен быть изящным. Образ артистки должен быть натуральным для того, чтобы фанаты, когда его видели, понимали, кто там похоронен.

"Этот вариант надо пересмотреть, сделать другой, удачный. Такая легендарная актриса достойна самого лучшего на свете памятника", - заключил он.

Напомним, что Инна Чурикова умерла от остановки сердца 14 января в столичной больнице. На момент смерти ей исполнилось 80 лет.