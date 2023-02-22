На митинге-концерте в «Лужниках» прозвучала рэп-версия военной песни «Катюша»

Концерт-митинг концерт проходит на «Лужниках» в Москве. В рамках данного мероприятия выступил Николай Романенко, командир разведроты и старший лейтенант. Он исполнил рэп-версию популярной военной композиции «Катюша».

Куплеты собственного сочинения военнослужащий зачитал со сцены под сопровождение хора Академического ансамбля песни и пляски Армии имени А.В. Александрова. Рэп бойца перемежался с исполнением стихов Михаила Исаковского.

Концерт «Слава защитникам Отечества» посвящен военнослужащим РФ. На трибунах собралось не менее 200 тыс. зрителей. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, открыл Владимир Машков. Затем на арене появился Григорий Лепс, который спел песню «Родина-мать зовет», а после этого выступил дуэт Натальи Качуры и Виктории Дайнеко с треком «Мой город».