На митинге-концерте в «Лужниках» прозвучала рэп-версия военной песни «Катюша»

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры
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