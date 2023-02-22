Народный артист РФ Григорий Лепс подтвердил, что новая возлюбленная младше его на 30 лет

Заслуженный артист РФ Григорий Лепс в беседе с журналистами «Пятого канала» поделился подробностями нового романа. Как признался 60-летний эстрадный исполнитель, он познакомился со своей возлюбленной случайно. По словам знаменитости, избранница младше его на целых 30 лет.

Лепс свою партнершу назвал очень хорошей, и очень красивой женщиной.

«Я предан ей, я восхищаюсь ей, ведь она — настоящая женщина», — сказал артист.

Также он опроверг слухи о том, что якобы отдыхал в Таиланде вместе с новой девушкой. Музыкант отметил, что отпуск провел совершенно один.

Напомним, ранее Григорий Викторович заявил, что он ничего не подарит возлюбленной на день 8 марта. Певец не признает этот праздник, называет его «неправильным» и «выдуманным».