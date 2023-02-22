Невестка музыканта РФ Владимира Кузьмина Ирина Попова потеряла ребенка во время родов

Полгода назад приемный сын Владимира Кузьмина Максим Кузьмин сообщил о пополнении в семье. Мужчина признался, что они с женой Ириной Поповой вскоре станут во второй раз родителями.

До родов пара переехала из Петербурга в Дубай, а после этого отправилась в Мексику. Ребенок должен был появится на свет в феврале, но схватки начались раньше. Во время родов малыш умер, не успев появиться на свет. Супруги ждали сына и даже выбрали ему имя — Степан.

Мой мальчик останется навсегда в моей памяти огромным шрамом на сердце и в животе. Я все бы отдала, чтоб он с нами был, но это не в моей власти.

Невестке Кузьмина потребовалась помощь психолога для того, чтобы справиться с трагедией. Ирина сообщила, что она не хотела никого видеть. Несмотря на это, она взяла себя в руки ради дочери Агаты, которой исполнится два года. Попова считает, что виноватых в утрате нет, это может с каждой женщиной произойти.