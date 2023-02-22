Олега Газманова обвинили в поддержке «вражеских» брендов: правду не спрячешь даже изолентой

Сегодня в спорткомплексе «Лужники» состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Одним из артистов, выступивших перед россиянами, стал Олег Газманов, который был одет в пуховик итальянского бренда Prada. Этот бренд, к слову, громко ушел из России в марте минувшего года.

Олег Михайлович Газманов обновил гардероб черным пуховиком за 340 тыс. рублей. И даже решился выйти «в свет» в нем на самое важное событие зимы. Но, по какой-то причине он не захотел «светить» вражеский логотип на своей куртке и заклеил его изолентой на время выступления, чтобы «не создать лишних кривотолков о скрытой рекламе».

Это заметили внимательные блогеры и поделились со своими подписчиками в социальных сетях.