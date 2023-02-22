«Осталось недолго»: онколог озвучил свой неутешительный прогноз для Заворотнюк

Недавно Анасатсия Завортнюк вернулась домой из онкологической клиники. Она там лечилась с сентября 2022 года. Поговаривали, что актриса пошла на поправку и чувствует себя лучше. Свой прогноз озвучил онколог Дмитрий Шабанов.

По его словам, глиобластома почти не поддается лечению. Специалисты могут только остановить прогрессирование заболевания. Он уверен, что перспективы актрисы на полное выздоровление являются сомнительными.

После своего длительного лечебного курса артистка нуждается в реабилитационной поддержке, после чего вновь будет необходимо отправиться на госпитализацию. Живой Насте удаётся оставаться четыре года благодаря регулярным курсам поддерживающей терапии и заслугам врачей.

Шабанов добавил, что на сегодняшний день все заболевшие глиобластомой имеют невысокие шансы на выживание, а в мире не изобрели чудодейственного лекарственного препарата, который способен возвратить Заворотнюк к привычному образу жизни.