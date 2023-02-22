Дуэт музыкантов исполнил песню “Пливе кача“ на украинском языке на концерте в «Лужниках»

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры
У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам
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Первый выпуск 11-го сезона вокального шоу «Голос» выйдет на экраны Первого канала 3 марта 2023 года. Звездных наставников в новом сезоне ждут новые
Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом всех времен, даже обогнав «Титаник». Мировые сборы картины
Дмитрий Назаров предложил замену неугодным российским актерам в кино и театре. Народный артист РФ опубликовал новый стих «Цензура абсурда». В нем он
На Украине начали говорить о тяжёлых боях у Кременной (город в Северодонецком районе Луганской области Украины). Об этом сегодня, 21 февраля, заявил
В Екатеринбурге жители Академического района возмутились разбитыми дорогами. Несмотря на то, что весна не наступила, местами асфальт разбит настолько
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Когда у коммунальных властей Свердловской области спросили о том, почему Региональная энергокомиссия (РЭК) отменила скидку выходного дня для местных