Дуэт музыкантов исполнил песню “Пливе кача“ на украинском языке на концерте в «Лужниках»

Дуэт российских музыкантов Аким Апачев и Дарья Фрей выступили в "Лужниках" в Москве на концерте, который посвящен Дню защитника Отечества. Они исполнили украинскую композицию "Пливе кача", пишет РИА Новости.

Эта композиция является обращением лирического героя к своим неприятелям – украинским солдатам. Параллельно исполнению на экранах транслировались кадры из видеоклипа песни, который был снят в Мариуполе. Там появлялись строчки на русском языке.

Ранее Аким Апачев стал лауреатом международной награды "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русским ценностям", которая посвящена умершей журналистке. Александр Дугин тогда отмечал, что в песне "Пливе кача" автор заявляет, что вместе с городами "возвращает" и мову.

"Это очень важно, ведь мова – это не чужой язык, это является языком части нашего народа", - говорил философ.