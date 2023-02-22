РИА «Новости» опубликовало список российских звезд, осудивших спецоперацию на Украине

Издание «РИА Новости» в своей новой статье, которая посвящена российским звездам, открыто поддержавшим специальную военную операцию на территории Украины, перечислило тех артистов РФ, которые выступили против проведения СВО в соседней стране.

Так, в данный список попали солисты панк-группы Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом) и Софья Таюрская, украинская певица Вера Брежнева, журналист Юрий Дудь* (признан иноагентом), актриса Лия Ахеджакова, певица Лайма Вайкуле, шоумен Семен Слепаков, артистка Светлана Лобода.

Также в перечень издания попал исполнитель Валерий Меладзе, комик Максим Галкин* (признан иноагентом), музыкант Максим Покровский, рокер Борис Гребенщиков, артист Андрей Макаревич* (признан иноагентом), певица Земфира* (признана иноагентом), солист «Мумий Тролля» Илья Лагутенко.

Примечательно, в данный список включили шоумена Александра Ревву, который никогда открыто не высказывался на политические темы.