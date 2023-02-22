РИА Новости перечислило всех российских артистов, публично поддержавших СВО РФ на Украине

После начала СВО РФ многие российский артисты публично поддержали решение правительства о ее проведении. Число звезд ежедневно растет растет. К годовщине от начала спецоперации РИА Новости перечислили знаменитостей, открыто поддержавших ВС РФ на Украине.

Некоторые из них (Денис Майданов, Юлия Чичерина, Юта) оказывают поддержу жителям Донбасса еще с 2014 года. Они регулярно ездят в ДНР и ЛНР с концертами, открыто высказывая позицию.

Александр Маршал и Яна Поплачвская не только поддерживают СВО, но и заявили, что на передовой находятся близкие им люди, которые не остались в стороне. Также среди звезд, заявивших о поддержке спецоперации, можно отметить певца SHAMAN, Сергея Галанина, Ольгу Кормухину, Вику Цыганову, Олега и Родиона Газмановых, Викторию Тарасову, Виктору Рыбину, Наталью Сенчукову, Владимира Преснякова, Николая Баскова, Григория Лепса, Ольгу Бузову, Юлию Барановскую, Оскара Кучеру, Полину Гагарину, Азизу, Николая Расторгуева и других.