Собчак сравнила выступившего в «Лужниках» SHAMAN с Рианной на Супербоуле-2023

Ксения Собчак поделилась впечатлениями от концерта, который прошел в «Лужниках» 22 февраля. Особое внимание журналистка уделила певцу SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Его выступление телеведущая сравнила с концертом популярной во всем мире американской исполнительницы Рианны на Супербоуле - 2023.

Ксения отметила, что SHAMAN мог бы вместо танцевать в разноцветных костюмах вместо Рианны.

«Шаман в красном комбинезоне на платформе опускается на сцену и начинает танцевать, как Рианна на Суперкубке, вытирая пот со лба футболкой с надписью «Я Русский». А продажи последней тем временем взлетают до небес», — написала Собчак.

Стоит сказать, что светская львица не первый раз упоминает SHAMAN в микроблоге. Сам певец никак не реагирует на внимание со стороны теледивы, острой на язык.