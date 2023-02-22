Ксения Собчак удивилась прозвучавшей на концерте в «Лужниках» украинской песне

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в свеём Телеграм-канале возмутилась тем, что на концерте-митинге на стадионе "Лужники", который посвящен участникам СВО на Украине, исполнили песню на украинском языке.

"Украинские песни в Лужниках играют, а в Крыму сажают, парадокс!", – пишет теледива в своем блоге "Кровавая барыня".

Собчак имеет ввиду нашумевшую ранее историю, когда "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву привлекли к ответственности за исполнение известной песни "Червона калина" на украинском языке. Ксения намекнула, что на этом фоне украинские хиты в "Лужниках" выглядят как-то не совсем логично.



