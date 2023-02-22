Стало известно, что шоу «Импровизация» возвращается, но на телеканал СТС

Юмористическая программа «Импровизация» вышла впервые в эфир канала ТНТ в 2016 году. Но через шесть лет было принято решение о закрытии шоу. В конце минувшего года появилась информация, что передача закрывается. Некоторое время дальнейшая судьба артистов была неизвестна, пока сегодня не появилась новость о переходе импровизаторов на иной канал.

В Интернете появились слухи, что шоу теперь будет выходить на СТС. Об этом проговорился Егор Крид во время эфира. Теперь возвращение «Импровизации» — не просто домыслы. По данным канала «Mash», уже стартовали съемки шоу, а актеры будут работать 23, 24, 25 февраля.

Также известно, что в проект вернулись Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко. Павел Воля не будет появляться из-за контракта с каналом ТНТ. Роль ведущего будут выполнять звездные гости и импровизаторы. Формат передачи остался прежним, но немного претерпели изменения сами шутки и правила, таким образом подстроившись под политику канала СТС.