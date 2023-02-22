Yandex.RTB

Стало известно, что шоу «Импровизация» возвращается, но на телеканал СТС

Image 16+
Стало известно, что шоу «Импровизация» возвращается, но на телеканал СТС
Знаменитости
Фото из открытых источников

Юмористическая программа «Импровизация» вышла впервые в эфир канала ТНТ в 2016 году. Но через шесть лет было принято решение о закрытии шоу. В конце минувшего года появилась информация, что передача закрывается. Некоторое время дальнейшая судьба артистов была неизвестна, пока сегодня не появилась новость о переходе импровизаторов на иной канал.

В Интернете появились слухи, что шоу теперь будет выходить на СТС. Об этом проговорился Егор Крид во время эфира. Теперь возвращение «Импровизации» — не просто домыслы. По данным канала «Mash», уже стартовали съемки шоу, а актеры будут работать 23, 24, 25 февраля.

Также известно, что в проект вернулись Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко. Павел Воля не будет появляться из-за контракта с каналом ТНТ. Роль ведущего будут выполнять звездные гости и импровизаторы. Формат передачи остался прежним, но немного претерпели изменения сами шутки и правила, таким образом подстроившись под политику канала СТС. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мария Миронова отбивается от нападок хейтеров: «Я переживу, а если у Ахеджаковой инфаркт случится»

Вчера, 21:59

Стало известно, что шоу «Импровизация» возвращается, но на телеканал СТС

Вчера, 21:35

Дуэт музыкантов исполнил песню “Пливе кача“ на украинском языке на концерте в «Лужниках»

Вчера, 21:27

Григорий Лепс представил патриотическую песню «Родина-мать» на митинг-концерте в московских Лужниках

Вчера, 21:20

Олега Газманова обвинили в поддержке «вражеских» брендов: правду не спрячешь даже изолентой

Вчера, 21:16

Невестка музыканта РФ Владимира Кузьмина Ирина Попова потеряла ребенка во время родов

Вчера, 19:40

«Осталось недолго»: онколог озвучил свой неутешительный прогноз для Заворотнюк

Вчера, 19:29

Вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые вышла в свет с новым спутником

Вчера, 19:21

Собчак сравнила выступившего в «Лужниках» SHAMAN с Рианной на Супербоуле-2023

Вчера, 19:06

Алексей Панин похвалил Максима Галкина и Аллу Пугачеву за эмиграцию из РФ

Вчера, 19:03

Ксения Собчак увезла своего сына Платона и дочь Константина Богомолова из России в Дубай

Вчера, 17:15

Ксения Собчак удивилась прозвучавшей на концерте в «Лужниках» украинской песне

Вчера, 17:08

МК: Художник Никас Сафронов раскритиковал макет памятника российской актрисе Инне Чуриковой

Вчера, 16:49

Анатолий Цой стал новым членом жюри программы «Конфетка» на ТНТ

Вчера, 16:40

На митинге-концерте в «Лужниках» прозвучала рэп-версия военной песни «Катюша»

Вчера, 16:30

Бероев обвинил Хаматову в нанесении серьезного вреда всей системе благотворительности в России

Вчера, 13:29

РИА «Новости» опубликовало список российских звезд, осудивших спецоперацию на Украине

Вчера, 13:26

Пригожин, Садальский, Стеклов, Фетисов, Будина отреагировали на выступление президента Путина

Вчера, 13:10

45-летний актер Алексей Панин сообщил, что готов навсегда отказаться от гражданства России

Вчера, 12:46

Исполнитель РФ Григорий Лепс подтвердил, что новая возл

Вчера, 12:38

Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга
  • 21-02-2023, 08:33

Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова
  • 20-02-2023, 17:26

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам

E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши
  • Вчера, 10:53

E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши

Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.

Шоу «Голос» с новыми правилами для звездных наставников стартует 3 марта на Первом канале
  • 21-02-2023, 19:08

Шоу «Голос» с новыми правилами для звездных наставников стартует 3 марта на Первом канале

Первый выпуск 11-го сезона вокального шоу «Голос» выйдет на экраны Первого канала 3 марта 2023 года. Звездных наставников в новом сезоне ждут новые

«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в мировой истории
  • 20-02-2023, 09:10

«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в мировой истории

Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом всех времен, даже обогнав «Титаник». Мировые сборы картины

Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров написал стихотворение о цензуре в России
  • 20-02-2023, 15:07

Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров написал стихотворение о цензуре в России

Дмитрий Назаров предложил замену неугодным российским актерам в кино и театре. Народный артист РФ опубликовал новый стих «Цензура абсурда». В нем он

Новости партнеров
Новости партнеров
Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной
  • 21-02-2023, 11:28

Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной

На Украине начали говорить о тяжёлых боях у Кременной (город в Северодонецком районе Луганской области Украины). Об этом сегодня, 21 февраля, заявил

Жители Академического района пожаловались на расползающиеся дороги
  • 20-02-2023, 17:39

Жители Академического района пожаловались на расползающиеся дороги

В Екатеринбурге жители Академического района возмутились разбитыми дорогами. Несмотря на то, что весна не наступила, местами асфальт разбит настолько

В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя
  • 20-02-2023, 17:48

В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя

В Первоуральске (Свердловская область) на помойке обнаружили урну с прахом. Прах принадлежал 73-летнему местному жителю, сообщает портал E1.RU. Как

Юрист рассказал, кто отменил скидку на электроэнергию в Свердловской области
  • 20-02-2023, 09:49

Юрист рассказал, кто отменил скидку на электроэнергию в Свердловской области

Когда у коммунальных властей Свердловской области спросили о том, почему Региональная энергокомиссия (РЭК) отменила скидку выходного дня для местных