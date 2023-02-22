Вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые вышла в свет с новым спутником

Вдова Армена Джигарханяна впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным. Сообщается, что Виталина Цымбалюк-Романовская была замечена на премьере оного из фильмов в Москве.

На мероприятие пианистка пришла не одна. Она появилась в сопровождении исполнителя Дмитрия Нестерова. Когда корреспонденты спросили у певца, что его связывает с Виталиной, то получили весьма неоднозначный ответ.

"Я как человек, который находится в паре, а регулярно изменяет, могу только сказать, что любовь все побеждает", - ответил журналистам Нестеров.

Правда, после этого Дмитрий добавил, что все его измены исключительно в песнях.

Сама Цымбалюк-Романовской подчеркнула, что ее отношения с артистом сугубо рабочие, и она никогда не встречается с женатыми мужчинами.

О том, что пианистка состоит в новых отношениях, она сама рассказала СМИ. Имя избранника Вдова Армена Джигарханяна не раскрыла, а лишь отметила, что он ее не старше и не из мира шоу-бизнеса.