«Вокруг ТВ» раскрыл имя нового члена жюри в шоу «Конфетка»

Портал «Вокруг ТВ» рассказал о том, кто же станет новым членом жюри в телевизионном шоу «Конфетка». Очередной выпуск музыкального проекта выйдет в эфир 25 февраля.

Сообщается, что в рамках программы музыканты и профессионалы из звукозаписывающих студий изменяют никому неизвестные хиты в Интернете. Суть шоу на ТНТ состоит в том, что создатели находят неизвестные композиции и предлагают отлакировать их команде композиторов и аранжировщиков. Во время эфира звучит песня в двух вариантах - в авторском варианте и доработанном. Всего звучат четыре песни, а уже зрители выбирают победителя. Автор лучшей и получает приз. Каждый раз перепевают треки различные звезды.

С каждым выпуск программа имеет все большие рейтинги. В пятой серии передачи за судейским столом, кроме молодежной певицы Клавы Коки и Азамата Мусагалиева, появится еще один судья. Им станет бывший участник шоу «Звезды в Африке» и проекта «Маски» Анатолий Цой.