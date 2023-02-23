51-летняя телеведущая РФ Лера Кудрявцева впервые продемонстрировала свои навыки в стрельбе

51-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева в конце января сообщила, что она завершила обучение по программе «Безопасное обращение с оружием». Также знаменитая блондинка рассказала, что вступила в ряды членов клуба, в котором ранее занималась.

Накануне звезда продемонстрировала всем поклонникам свои умения в одной социальной сети. Ведущая опубликовала видео с очередного занятия по стрельбе. На кадрах Лера уверенно поражала мишени. Публикация набрала огромное количество положительных комментариев. Фанаты были приятно удивлены успехам Кудрявцевой в данном направлении.

Нелишне напомнить, что в конце января артистка впервые проинформировала, что записалась в стрелковый клуб. Теледива даже показала сертификат об успешном окончании этих специализированных курсов. Такое увлечение женщина назвала хорошим способом снятия напряжения.