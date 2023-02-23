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Филиппо выразил мнение о Байдене

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Филиппо выразил мнение о Байдене
В Мире
Фото из открытых источников

Французский политик Филиппо в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой выразил мнение о связи между курьезными ситуациями, в которые иногда попадает американский президент Байден, в международной обстановкой. Филиппо напомнил о последних случаях, когда президент США спотыкался по пути в самолет. По его мнению, все эти случаи демонстрируют опасность, что Байден своим внешнеполитическим курсом доведет международную ситуацию до крупного военного столкновения.

Американский президент по характеристике экспертов и журналистов уже раньше спотыкался, но представители его администрации сообщали, что это связано с сильным ветром.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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