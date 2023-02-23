Кинорежиссер Владимир Шевельков раскритиковал бегство из России несогласных с СВО ВС актёров

Режиссер и актер Владимир Шевельков решил рассказать о своём отношении к уехавшим из РФ артистам. Он осудил поведение эмигрировавших из России актрисы Чулпан Хаматовой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом).

В Дзержинске 22 февраля состоялось открытие Первого российского фестиваля кино «Черноречье Фест». Заслуженный деятель искусства стал Председателем жюри отечественного конкурса полнометражных кинофильмов. Во время пресс-конференции звезда «Гардемарины, вперёд» жестко высказался в адрес несогласных с СВО звезд. Шевельков назвал поступок недальновидным и глупым.

«Тупняк у этих людей! Не понимают, что Запад хочет сожрать как Россию, так и весь мир, как червь яблоко. У Запада паразитирующая психология», – сказал он.

По словам Владимира, знаменитости должны быть благодарны своей стране, в которой добились признания.