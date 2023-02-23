Андрей Наконечный: Кататься в протезах Роман Костомаров сможет

Роман Костомаров полтора месяца находится в реанимации. За последние недели он лишился не только стоп, но и кистей или отдельных пальцев на руках.

Ведущий протезист российского филиала крупнейшей компании по протезированию OttoBock Андрей Наконечный рассказал, каковы шансы у 46-летнего фигуриста в случае ремиссии вернуться снова на лёд. По его словам, особенно сложно сейчас руками, поскольку протезы могут восстановить утраченную функцию не более чем на 30и или 40 процентов. С ногами дела лучше – протезы справятся процентов на 70 или 80 процентов.

Если до ампутации человек стоял на коньках, в протезах он тоже сможет встать – это 100%. Движения стопы в коньках есть, они минимальные. Управление телом в основном зависит от головы. Кататься в шоу у Костомарова без выполнения сложных элементов получится. Дело будет зависеть от желания и состояния здоровья. А вот о высоких достижениях не может идти речи. В мире нет фигуристов-паралимпийцев. В хоккей на Паралимпиаде на специальных санях играют.