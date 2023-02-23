Артист РФ Олег Газманов впервые проинформировал о жизни своих взрослых детей Филиппа и Марианны

Российский артист Олег Газманов в беседе с Аленой Жигаловой впервые рассказал о жизни взрослых детей Филиппа и Марианны.

Старший сын певца Родион пошел по стопам своего отца. Он решил связать свою жизнь с музыкой. А младшие наследники артиста ведут непубличную жизнь. Общественности практически ничего не известно о детях исполнителя.

По словам Газманова, Филипп свою жизнь связал с бизнесом. Правда, финансово помог парню звездный отец, чтобы тот мог открыть фирму, занимающуюся грузоперевозками.

"Он меня убедил дать ему возможность реализовать стартап. Он то время знал, чем будет заниматься. Я немного вложился", - сказал Газманов.

А вот его дочь пока что еще не определилась, чем она желает заниматься. Марианна учится в МГИМО. На каком факультете певец не уточнил.