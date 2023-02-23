Дмитрий Назаров предложил «убрать из кино предателей», заменив их другими актерами

В Сеть попала информация о том, что опального актера России Дмитрия Назарова, который покинул страну, в римейке кино «12 стульев» планируют заменить.

Актер прокомментировал эту ситуацию. Он с иронией заявил, что если из кинематографа убрать всех уехавших из РФ артистов, то сюжеты станут абсурдными. Поэтому он предложил «убрать предателей и бездарных дураков», заменив их лица, имея ввиду себя в том числе.

Ранее стало известно, что режиссер Зеленов не решился удалить сцены с опальными актерами из готового монтажа, поскольку сам Назаров предложил себе замену. На роль артиста, который может заменить его в кадре, Дмитрий предложил Ивана Охлобыстина.

Добавим, что Назаров «прославился» своими антироссийскими стихами. В итоге он был уволен из театра «Современник», после чего вместе со своей женой, которая тоже потеряла работу, уехал в Израиль.