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Игорь Николаев посвятил новую композицию погибшему в ДТП поэту-песеннику Виктору Резникову

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Игорь Николаев посвятил новую композицию погибшему в ДТП поэту-песеннику Виктору Резникову
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Фото из открытых источников

Игорь Николаев на личной странице в соцсети объявил о том, что он вскоре порадует поклонников новой песней. Сам трек является личным для артиста, поскольку связан с его близким другом Виктором Резниковым. Поэт-песенник из Санкт-Петербурга погиб в ДТП еще 30 лет назад.

Николаев опубликовал ролик, исполнив часть композиции, которая посвящена близкому человеку. Артист при этом отметил, что музыкальное сопровождение написал сам Виктор Резников. Композитор ее подготовил для Игоря, но не сумел услышать хит в его исполнении из-за смертельной аварии. В преддверии концерта, посвященного погибшему в 1992 году поэту, певец решил наложить текст и спеть.

Подписчики Николаева позитивно встретили новую песню знаменитости. Поклонники написали, что она получилась довольно красивой и трогательной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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