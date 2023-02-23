Клава Кока пожаловалась, что ее личный номер телефона попал в открытый доступ в Сеть

Клава Кока попала в неприятную ситуацию. Поп-певица призналась в соцсетях о том, что она столкнулась со злоумышленниками. Дело в том, что ее личный номер телефона попал в открытый доступ в Сеть.

Неизвестные злоумышленники слили личный телефон кумира молодежи. С самого утра артистка получила огромное количество звонков от совершенно посторонних людей. Такая неприятность настигла Коку после суточных съемок и накануне запланированных гастролей.

Как заявила Клава, она попросту не может пользоваться своим телефоном из-за постоянных входящих звонков. Певица даже была вынуждена поставить смартфон в авиарежим, объяснив это тем, что у нее нет в настоящее время сил, желания и времени разбираться с этой ситуацией.

К слову, в Сеть очень часто сливают номера представителей российского шоу-бизнеса.